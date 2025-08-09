Herkese Aynı Mesaj Gitti, Ortalık Karıştı! Güvenlik Endişesi Arttı, Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

BtcTurk hesabı olmayan kişilere gönderilen doğrulama kodu SMS’leri, güvenlik açığı iddialarını gündeme taşıdı. Kullanıcılar, verilerinin nasıl ele geçirildiği konusunda net açıklama bekliyor.

Son Güncelleme:
Kripto para borsası BtcTurk’ten geldiği iddia edilen ve hesap sahibi olmayan kişilere ulaşan SMS’ler, güvenlik ihlali iddialarını gündeme taşıdı. Kullanıcılar, kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığı endişesini dile getirirken, şirket konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

HESABI OLMAYANLARA DOĞRULAMA KODU GÖNDERİLDİ

Son günlerde çok sayıda kişi, BtcTurk adına gönderilmiş ve “Authentication Code: Please do not share this code even with BtcTurk staff. B050” ifadesinin yer aldığı doğrulama kodu SMS’leri aldığını bildirdi. Daha önce platformda hiç hesabı bulunmayan kişilere ulaşan bu mesajlar, verilerin nasıl temin edildiği sorusunu gündeme getirdi.

Herkese Aynı Mesaj Gitti, Ortalık Karıştı! Güvenlik Endişesi Arttı, Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor - Resim : 1

ŞİKAYETLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Şikayetvar gibi platformlarda paylaşılan kullanıcı yorumlarında, bu tür mesaj alan kişi sayısının her geçen saat arttığı görülüyor. Bazı kullanıcılar, BtcTurk’ün internet sitesine giriş yapmaya çalıştıklarında "Sizi tekrar görmek güzel" uyarısıyla karşılaştıklarını belirterek sistemde teknik bir hata veya güvenlik zafiyeti olabileceğini öne sürdü.

GÜVENLİK ENDİŞESİ ARTTI

BtcTurk’ten olayla ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Şirketin güvenlik birimlerinin konuyu araştırdığı ve önlemler üzerinde çalıştığı belirtilse de, kullanıcılar verilerinin nasıl ele geçirildiği ve benzer olayların önlenmesi için hangi adımların atılacağı konusunda net bir açıklama bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Kripto para dolandırıcılık
