Sadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile Ödeyemeyecek
Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan Bugatti, koleksiyonerlere özel geliştirdiği yeni süper otomobiliyle gündemde. “Brouillard” adı verilen ve yalnızca iki adet üretilecek model, 1.578 beygir gücüyle performans sınırlarını zorluyor. Fiyatı resmi olarak açıklanmasa da otomotiv dünyasında 30 milyon doların üzerinde olacağı konuşuluyor.
Marka, bu özel üretimi “Program Solitaire” adını verdiği kişiselleştirme projesinin ilk örneği olarak tanıttı. Program, mevcut modelleri modifiye etmekten çok, müşterilere sıfırdan tamamen kendilerine ait bir Bugatti tasarlama imkânı sunuyor.
AT İLHAMLI TASARIM
Brouillard’ın tasarımında, markanın kurucusu Ettore Bugatti’nin sevdiği atın ilham kaynağı olduğu belirtildi. Karbon fiber şasi, W-16 motor ve özel üretilmiş iç mekân detaylarıyla donatılan araç, hem mühendislik hem de estetik açıdan Bugatti’nin imza çizgilerini taşıyor.
TANITIM YERİ BELLİ OLDU
Sadece iki koleksiyonerin garajına girecek olan Brouillard, ilk kez “The Quail: A Motorsports Gathering” etkinliğinde otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak.
