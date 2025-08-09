Sadece İki Adet Üretilecek: Dünyanın En Pahalı 'Süper Otomobili' Sahneye Çıkıyor! Milyarderler Bu Parayı Bile Ödeyemeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marka, bu özel üretimi “Program Solitaire” adını verdiği kişiselleştirme projesinin ilk örneği olarak tanıttı. Program, mevcut modelleri modifiye etmekten çok, müşterilere sıfırdan tamamen kendilerine ait bir Bugatti tasarlama imkânı sunuyor.

AT İLHAMLI TASARIM

Brouillard’ın tasarımında, markanın kurucusu Ettore Bugatti’nin sevdiği atın ilham kaynağı olduğu belirtildi. Karbon fiber şasi, W-16 motor ve özel üretilmiş iç mekân detaylarıyla donatılan araç, hem mühendislik hem de estetik açıdan Bugatti’nin imza çizgilerini taşıyor.

TANITIM YERİ BELLİ OLDU

Sadece iki koleksiyonerin garajına girecek olan Brouillard, ilk kez “The Quail: A Motorsports Gathering” etkinliğinde otomobil tutkunlarının karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi