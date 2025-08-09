Defne Samyeli' ye de Kesilmişti: TÜİK Anketini Yanıtlamayana 15 Bin Lira Ceza

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), telefonla yürüttüğü anket çalışmalarına katılmayan vatandaşlara idari para cezası uyguluyor. Kurumun ALO 124 hattı üzerinden gerçekleştirdiği aramalara yanıt vermeyenler, 2005 tarihli Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesi gereği 15 bin 134 TL ceza ile karşı karşıya kalıyor.

Son Güncelleme:
Defne Samyeli' ye de Kesilmişti: TÜİK Anketini Yanıtlamayana 15 Bin Lira Ceza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK, anket öncesinde vatandaşlara SMS göndererek aranacaklarını bildiriyor. Daha sonra iş gücü, turizm, eğitim gibi farklı alanlarda sorular yöneltiliyor. Aramaya cevap verilmemesi halinde ise cezai süreç başlatılıyor.

Defne Samyeli' ye de Kesilmişti: TÜİK Anketini Yanıtlamayana 15 Bin Lira Ceza - Resim : 1

YASAL DAYANAĞI 2005'TEN BERİ VAR

Söz konusu yaptırım, 2005’te yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu’na dayanıyor. Ancak bu uygulama, vatandaşlar arasında tepki topluyor. Pek çok kişi, gelen aramaları dolandırıcılık şüphesiyle açmadığını belirtiyor. Şikâyet platformlarında, bu nedenle kesilen cezalara ilişkin çok sayıda paylaşım yer alıyor.

DEFNE SAMYELİ DE CEZA ALMIŞTI

2013’te sunucu Defne Samyeli, TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi için örnek hane olarak seçildi. Ancak yoğun iş programı nedeniyle katılamayacağını ileten Samyeli’ye 923 TL para cezası kesildi. Samyeli, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle cezaya itiraz ederek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme ise 2018’de başvuruyu reddederek cezanın yasal olduğuna hükmetti.

Defne Samyeli' ye de Kesilmişti: TÜİK Anketini Yanıtlamayana 15 Bin Lira Ceza - Resim : 2

KATILIM ZORUNLU, TARTIŞMA SÜRÜYOR

TÜİK’in telefon anketleri, ekonomik ve sosyal verilerin toplanmasında önemli bir kaynak olarak görülüyor. Ancak zorunlu katılım ve yüksek meblağlı cezalar, kamuoyunda hâlâ tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Tesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL ÜcretlendirilecekTesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL ÜcretlendirilecekEkonomi

Dünyada Büyük Servet Göçü! 307 Bin Milyoner Apar Topar Başka Ülkelere TaşınıyorDünyada Büyük Servet Göçü! 307 Bin Milyoner Apar Topar Başka Ülkelere TaşınıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
TÜİK Para cezası
Son Güncelleme:
KKM'nin Bedeli Ağır Oldu! 60 Milyar Dolarlık Maliyet KKM'nin Bedeli Ağır Oldu! 60 Milyar Dolarlık Maliyet
Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile Büründü Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile Büründü
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!