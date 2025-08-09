Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile Büründü

Ethereum, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla oluşan olumlu piyasa havasında 4 bin dolar barajını aşarak 4 bin 80 dolara yükseldi. Sermaye akışının Solana’dan Ethereum’a kayması ve güçlü alım dalgası, yatırımcının yüzünü güldürdü.

Yatırımcıların Yüzünü Güldüren Yükseliş! Kritik Seviye Aşıldı, Piyasalar Yeşile Büründü
Kripto para piyasasında son günlerde ivmesini artıran Ethereum (ETH), dün gece kritik 4 bin dolar eşiğini geride bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla piyasalarda oluşan olumlu hava, Ethereum’un yükselişini desteklerken, sermaye akışının Solana’dan Ethereum’a yöneldiği verilerle ortaya kondu.

KRİTİK SEVİYE AŞILDI, PİYASALAR YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Dün akşam saatlerinde hızla değer kazanan Ethereum, 4 bin dolar sınırını aşarak 4 bin 80 dolara kadar yükseldi. Sabah itibarıyla bu seviyelerde işlem gören ETH, güçlü alım dalgasıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, düşük fonlama oranları ve güçlü spot birikimin yükseliş trendini desteklediğini belirtiyor.

YATIRIMCI SOLANA’DAN ETHEREUM’A KAYDI

Blockchain analiz şirketi Glassnode’un verilerine göre, SOL/ETH sıcak sermaye oranı yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, yatırımcıların son dönemde tercihini Solana yerine Ethereum’dan yana kullandığını gösteriyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

ETH vadeli işlemlerinde açık pozisyonların 58 milyar dolara ulaşması, piyasanın Ethereum’a olan ilgisinin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Analistler, mevcut piyasa koşullarında Ethereum’un yükselişini sürdürebileceğini ancak yatırımcıların risk yönetimine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

PİYASADA ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Ethereum’un yanı sıra Solana ve Cardano’da dalgalanmalar devam ederken, büyük yatırımcıların Unilabs (UNIL) gibi yeni altcoinlere yöneldiği gözlemleniyor. Bu eğilim, piyasadaki çeşitliliğin artmasıyla birlikte yeni yatırım fırsatlarının da oluşabileceğine işaret ediyor.

