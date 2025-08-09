Bakanlıktan Ceza Yağdı, Kıskaç Daraldı: Tam Yüzde 20 Arttı! Yeni Zorunluluklar Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarını önlemek ve yetkisiz emlakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla yürüttüğü denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Bugüne kadar 1.158 emlak işletmesine, manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettikleri gerekçesiyle toplam 137 milyon lira idari para cezası kesildi.

YETKİ BELGELİ EMLAKÇI SAYISI YÜZDE 20 ARTTI

Bakanlığın aldığı tedbirler ve uygulamaya koyduğu sistemler sayesinde yetki belgeli emlak işletmesi sayısı kısa sürede 70 bin 360’tan 84 bin 687’ye yükseldi. Böylece sektörde kayıt dışılığın azaltılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Sahte ilanlar ve manipülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirilirken, bu sürecin takibi için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) hayata geçirildi.

1 Kasım 2023’ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması başladı.

1 Ocak’tan itibaren kiralık taşınmazlarda yetki doğrulama zorunlu hale geldi.

7 Nisan’dan itibaren satılık iş yeri ilanları da bu kapsama alındı.

Yakın dönemde diğer satılık taşınmazlar için de yetki doğrulama zorunluluğu getirilecek.

YETKİSİZLER İLAN VEREMEYECEK

Yeni düzenlemeyle ilanlar yalnızca taşınmaz sahipleri, onların birinci ve ikinci derece yakınları veya yetkilendirilmiş, yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebiliyor. Yetkisiz kişilerin ilan girişi yapması tamamen engelleniyor.

BİLİNİRLİK ARTIYOR

Bakanlık, EİDS sisteminin hem vatandaş hem de sektör temsilcileri tarafından daha iyi tanınması için kamu spotları, bilgilendirici dokümanlar ve toplantılarla farkındalık çalışmaları yürütüyor. Uygulama, hem tüketiciyi korumayı hem de emlak piyasasında güvenilirliği artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA