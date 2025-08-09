Bakan Kacır Duyurdu! Bugün İtibarıyla Kullanıma Sunuldu, 'Market Fiyatı' Uygulaması Hangi Marketlerde Kullanılabiliyor? Özellikleri Neler?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tüketicilere alışverişte büyük kolaylık sağlayacak bir yeniliği duyurdu. TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen “Market Fiyatı” uygulaması bugün itibarıyla Google Play ve App Store’da kullanıma sunuldu. Uygulama, A101, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, HAKMAR ve Tarım Kredi gibi büyük zincir marketlerin güncel fiyatlarını tek bir ekranda karşılaştırma imkânı sunarak, tüketicilerin en uygun fiyatlı ürünleri kolayca bulmasını sağlıyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan ‘Market Fiyatı’ uygulamamız artık Google Play ve App Store’da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Uygulamanın başlıca özellikleri şöyle:

Konuma Yakın Market Fiyatları : Kullanıcılar, bulundukları bölgedeki marketlerin güncel fiyatlarını listeleyebiliyor.

: Kullanıcılar, bulundukları bölgedeki marketlerin güncel fiyatlarını listeleyebiliyor. Barkod Okuyucu : Telefon kamerasıyla ürün barkodunu taratarak anında fiyat bilgisine ulaşılabiliyor.

: Telefon kamerasıyla ürün barkodunu taratarak anında fiyat bilgisine ulaşılabiliyor. Kategori Bazlı Arama : Meyve-sebze, et-tavuk-balık, süt ürünleri, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım gibi kategorilerde kolayca arama yapılabiliyor.

: Meyve-sebze, et-tavuk-balık, süt ürünleri, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım gibi kategorilerde kolayca arama yapılabiliyor. Fiyat Karşılaştırma: Aynı ürünün farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırılarak en uygun seçenek belirleniyor.

UYGULAMA HANGİ MARKETLERDE KULLANILABİLİYOR?

Uygulama, A101, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, HAKMAR ve Tarım Kredi gibi zincir marketlerden alınan verileri her gün güncelleyerek kullanıcılara en doğru bilgileri sunmayı amaçlıyor. Ürün satışı yapmayan uygulama, yalnızca fiyat karşılaştırma hizmeti sağlıyor.

