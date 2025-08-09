Tüketici Hakları İçin Yeni Dönem! Para İadesi Almak Artık Daha Kolay

Ticaret Bakanlığı’nın yeni yönetmeliği, doğrudan satışlarda tüketiciyi yanıltıcı ifadelerin önüne geçiyor. Şirketlerin kayıt altına alınmasıyla tüketici haklarının korunması amaçlanıyor, cayma hakkı ve para iadesi işlemleri ise daha kolaylaşıyor.

Tüketici Hakları İçin Yeni Dönem! Para İadesi Almak Artık Daha Kolay
Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemine yönelik kapsamlı bir yönetmelik yayımlayarak, sektörde şeffaflık ve güvenilirlik sağlamayı hedefleyen önemli adımlar attı. Sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan, kişisel iletişim yoluyla ürün ve hizmet satışı yapılan doğrudan satış sisteminde, tüketici haklarını koruma ve kadın girişimciliği teşvik etme amacı ön planda. Yeni düzenleme, yanıltıcı ve abartılı tanıtımların önüne geçerken, şirketlerin kayıt altına alınmasıyla denetim mekanizmalarını güçlendiriyor.

Tüketici Hakları İçin Yeni Dönem! Para İadesi Almak Artık Daha Kolay - Resim : 1

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni yönetmeliğin tüketici mağduriyetlerini ciddi ölçüde azaltacağını belirtti. Geçmişte, doğrudan satışlarda ürün tesliminden sonra firmaların ortadan kaybolması, kayıt dışılık, iade ve garanti hizmetlerinin sunulmaması gibi sorunların sıkça yaşandığını ifade eden Kılıç, yeni düzenlemeyle bu sorunlara çözüm getirildiğini vurguladı. Şirketlerin en az 10 milyon lira sermaye ve 3 milyon lira bloke hesap şartına tabi tutulması, piyasada yalnızca kurumsal ve güvenilir firmaların faaliyet gösterebileceği anlamına geliyor. Kılıç, “Bu, dolandırıcılık riskini azaltacak, tüketicinin muhatapsız kalmasını önleyecek ve sektöre güveni artıracak” dedi.

Yönetmelikle cayma süresi 30 güne çıkarılıyor. Eksik bilgi veya yanıltıcı yönlendirme durumlarında bu süre 1 yıla kadar uzayabiliyor. Kılıç, bu düzenlemeyi “çok güçlü bir koruma mekanizması” olarak nitelendirerek, iade süreçlerinin sade, açık ve kolay olması gerektiğini vurguladı. “İyi niyetli firmalar, iade süreçlerinden korkmaz. Bu, bilinçli tüketicilerle sağlıklı bir ilişki kurmayı sağlar” diye ekledi.

Tüketici Hakları İçin Yeni Dönem! Para İadesi Almak Artık Daha Kolay - Resim : 2

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN FIRSAT

Yönetmelik, özellikle kadın girişimcilerin ticari hayata katılımını teşvik etmeyi hedefliyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, düzenlemenin kadınların küçük sermayelerle kendi ürünlerini satma imkânını artıracağını belirtti. “Kadınların becerileriyle geliştirdikleri projeler, bu sistemle daha geniş kitlelere ulaşacak. Bu, hem kadın girişimciliğini özendirecek hem de ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak” dedi. Kılıç ise, kadınların doğrudan satış sistemine katılımının sektöre güven ve kalite getireceğini ifade etti. Kadınların genellikle dürüst ve empati odaklı satış ilişkileri kurduğunu belirten Kılıç, “Ancak kadınların başarılı olabilmesi için eğitim, finansal destek ve rehberlik gibi mekanizmalar da sağlanmalı. Aksi takdirde, düşük gelirle alt kademelerde kalmaları riski var” uyarısında bulundu.

SEKTÖRDE ŞEFFAFLIK VE GÜVEN

Yeni yönetmelik, doğrudan satış yapan firmaların Ticaret Bakanlığı’nın denetim ve kontrolü altında yetki belgesiyle faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor. Bu, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçerken, tüketicilerin satış sonrası destek alabilmesini garantiliyor. Küçük, cayma süresinin uzatılması ve firmaların denetime tabi olmasının, tüketiciler için önemli bir yenilik olduğunu vurguladı. Tüketici dernekleri, yönetmeliğin hem tüketicileri hem de sektörü güçlendireceğini belirtirken, uygulama sürecinde denetimlerin sıkı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA

