133 Yıllık Fotoğraf Devi İflasın Eşiğinde: Dijital Dönüşüme Ayak Uyduramadı!

CNN’in aktardığı bilgilere göre Kodak, pazartesi günü yayımladığı gelir raporunda 500 milyon dolarlık borcunu ödeyecek finansmanı bulamadığını duyurdu. Açıklamada, mevcut koşulların şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattığı vurgulandı.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ ASKIYA ALINABİLİR

Şirket, nakit akışını dengeleyebilmek için emeklilik maaş ödemelerini durdurma planını gündeme aldı. CEO Jim Continenza, ikinci çeyrekte yaşanan belirsizliklere rağmen uzun vadeli stratejilerde ilerleme sağlandığını belirtti. Ancak bu açıklamalar bile piyasayı yatıştıramadı; Kodak hisseleri salı günü öğle saatlerinde yüzde 25’in üzerinde değer kaybetti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURAMADI

The Economist verilerine göre, 1970’lerde ABD’de satılan fotoğraf filmlerinin yüzde 90’ı ve fotoğraf makinelerinin yüzde 85’i Kodak markalıydı. Ancak dijital fotoğrafçılığın yükselişi, şirketin hakimiyetini hızla zayıflattı. 1975’te dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesini geliştirmesine rağmen ürün beklenen ilgiyi görmedi.

Toplam 6,75 milyar dolar borcu bulunan Kodak, 2012’deki iflas başvurusunun ardından 2020 yılında ABD hükümetinin desteğiyle ilaç etkin maddeleri üretmeye yönelmişti. Ancak bu hamle şirketin mali dengesini kalıcı olarak sağlamaya yetmedi ve Kodak bir kez daha belirsizlik girdabına sürüklendi.

