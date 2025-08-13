Tesisatçıların Sırrı Açığa Çıktı: Lavabonuza Haftada Bir Bardak Dökün! Tesisat Sorununu Ortadan Kaldırın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, mutfak ve banyo lavabolarına her hafta bir bardak normal sofra sirkesi dökmenin, hem kötü kokuları hem de tıkanıklıkları önlemede etkili olduğunu belirtiyor. Sirke, borularda biriken yağ ve kalıntıları çözerken aynı zamanda kötü kokuya neden olan bakterileri de ortadan kaldırıyor.

NASIL UYGULANIR?

Lavabo giderine bir su bardağı sirke dökün.

Yaklaşık 30 dakika bekleyin; bu süre boyunca sirke, organik kalıntıları eritip boruları dezenfekte eder.

Ardından lavaboyu ılık veya sıcak suyla durulayın.

Daha güçlü bir temizlik için, özellikle uzun süredir temizlenmemiş borulara sirkeden önce iki yemek kaşığı karbonat eklemek etkili oluyor. Bu karışım, borulardaki birikintilerin çözülmesini hızlandırıyor ve tıkanıklık riskini azaltıyor.

Uzmanlar, bu yöntemin çoğu boru tipi için güvenli olduğunu vurguluyor ve düzenli kullanımın hem ev hijyeni hem de sağlık açısından büyük fayda sağladığını söylüyor.

