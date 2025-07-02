Bakan Fidan'dan Ankara'da Hamas Heyetiyle Kritik Temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyeti ile Ankara'da görüştü. Görüşmede ateşkes, müzakerelerdeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

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Bakan Fidan'dan Ankara'da Hamas Heyetiyle Kritik Temas
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara’da görüştü.

Görüşmede ateşkes, müzakerelerdeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi. Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye’nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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