Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e LeMan Dergisi Tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir karikatürde Hz. Muhammed'i tasvir ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılan Leman dergisi için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı çıkmış akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Milyonların gördüğü hakareti sen göremiyorsan sorunu kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerinin başında İsrail'in insanlık dışı saldırısı altındaki Gazzeli kadınları selamlayan Erdoğan, "Tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına cesaretle sahip çıkan Gazze'nin yiğit kadınlarını sizler adına selamlıyorum. AK Parti olarak eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimiz ve yatırımlarımızla adımızı şanla şerefle milletin gönlüne yazdırdık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AKP'nin iktidara gelmesinin ardından yaşanan gelişmeleri ise, "Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayii yatırımlarına, Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Yasakları kaldırdık. Vesayet odaklarını dağıttık. Kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hadlerini bildirdik. Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Gece yarısı bildirileriyle, sokak terörüyle bize diz çöktürmek istediler" diyerek anlattı.

Türkiye'nin elde ettiği başarılarda en büyük payın kadınlarda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milli iradeyi bu ülkede egemen kılmak için ter döktük, emek verdik, mücadele ettik. İki günü eşit olan ziyandadır bilinciyle her anımızı milletimize hizmet yolunda geçirmeye gayret ettik. Pek çok alanda ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik. Bu başarımlardaki en büyük pay hiç şüphesiz kadınların oldu. AK Partimizi hanım kardeşlerimizle birlikte kurmuştuk. Duruşuyla Türk siyasetinde yepyeni bir sayfa açan AK Partimiz kadınların gayretleriyle yükseldi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyası ve sivil toplumda kadınların aktif bir şekilde rol almasını sağladık" dedi.

'2028 BİR BAŞKA OLACAK'

23 yılda kadınların birçok alanda katılımının arttığını da ifade eden ve 2028 yılına işaret eden Cumhurbaşkanı "Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 27,9’dan yüzde 36,5’e yükselttik. Kadın kooperatiflerini güçlendirdik. Kadın girişimcilere yeni destek ve hibe paketleri sunduk. Kadın milletvekili oranını yüzde 4,4’ten yüzde 20 seviyelerine biz çıkardık. İnşallah 2028 bir başka olacak. Her zaman ne dedim? Kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kimler var? Kadınlar var" diye konuştu.

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Almanya ziyaretinde 'AKP'yi şikayet ettiğini' söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomide, dış politikada diğer alanlarda, Türkiye’yi ileriye taşıyacak faaliyetleri sürdüreceğiz. Milletimizin itibarını korumakta zafiyet göstermeyeceğiz. Bu kadro kendi ülkesini süklüm püklüm yabancılara şikayet eden bir kadro değildir. Özgür (Özel) neredeydi Almanya. Niye gitti? AK Parti'yi şikayet etmeye. Şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Kuvayımilliyeciyiz deyip Batı'ya hoş görünmek için şekilden şekle girenler bizim dik duruşumuzu anlayamaz. Çıkarları ve siyasi ikballeri için güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dik ve dirayetli duruşumuzu anlayamaz."

ÖZEL'E 'KARİKATÜR' TEPKİSİ

LeMan dergisinde yer alan bir karikatürde Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddialarının ardından başlatılan soruşturmanın yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel çarpıcı ifadeler kullanmış ve

“Aldım karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan birilerinin peşine takılabilirdim ama işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum; dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Bunu ‘Hz. Muhammed’i resmetmişler’ olarak söylüyorlar" demişti.

Özel'in bu sözlerine çok sert tepki gösteren Erdoğan, "CHP Genel Başkanı çıkmış akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Milyonların gördüğü hakareti sen göremiyorsan sorunu kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün.

CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var. CHP sadece belediye soyguncularının değil, milletin kopuk marjinallerin oyuncağı haline gelmiştir.

Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor. Sürükleniyor. Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır. Bu millet feraset sahibi bir millettir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi