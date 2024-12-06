Bacağı Kırılan Kedi Acil Servisin Yolunu Tuttu

Bursa'da bir aracın çarptığı bacağı kırık kedi, hastanenin yolunu tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gelen kedi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

Son Güncelleme:

İnegöl’de bir aracın çarptığı tahmin edilen sol arka bacağı kırık kedi, aksayarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne geldi. Hastane kapısında dolaşan ve koridorda bekleyen kediyi gören sağlık personeli, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi.

Bacağı Kırılan Kedi Acil Servisin Yolunu Tuttu - Resim : 1

Gelen ekipler, kediyi tedavisi için, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürdü.

Kedinin hastane kapısıyla, koridorda beklediği anlar kameraya yansıdı.

Bu Kedileri Beslemeden Önce 2 Kez Düşünün: Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Irklar Belli OlduBu Kedileri Beslemeden Önce 2 Kez Düşünün: Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Irklar Belli OlduYaşam

Adana'da ‘Kapkaççı Kedi’ Yemeği Böyle GötürdüAdana'da ‘Kapkaççı Kedi’ Yemeği Böyle GötürdüYaşam

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı
Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuktan 3 Gündür Haber Yok Diyarbakır'da 14 Yaşındaki Çocuktan 3 Gündür Haber Yok
Brokoli tüketirken dikkat etmelisiniz! Birçok kişi daha önce bilmiyordu Brokoli tüketirken dikkat etmelisiniz! Birçok kişi daha önce bilmiyordu
80 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi Davası'nda Yeni Gelişme Ebrar Sitesi Davası'nda Yeni Gelişme