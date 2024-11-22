Adana'da ‘Kapkaççı Kedi’ Yemeği Böyle Götürdü

Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pizzacıda çalışan 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı'yı, öğle yemeği için aldığı döneri iş yerinin arkasında taburede yediği sırada iş arkadaşları kendisini içeri çağırdı.

YEMEĞİNİ KEDİ GÖTÜRDÜ

Yemeğini bırakarak kısa süreliğine iş yerine giren Alkacılı, döndüğünde yarım bıraktığı yemeğini yerinde göremedi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Alkacılı, yemeğinin kedi tarafından götürüldüğünü tespit etti.

ŞAKA SANDI

Tahir Can Alkacılı yemeğini bıraktığı yerde bulamadığında ilk önce iş arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.

“AFİYET OLSUN”

Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bir kedinin yemeği alıp uzaklaştığını gördüğünü anlatan Alkacılı, "Çevreyi kontrol ettiğimde kedinin bir köşede yemeğimi yemeye devam ettiğini gördüm. Komik bir durumdu, kedi için afiyet olsun" dedi.

Kedinin hasta olduğunu, bakımıyla ve beslenmesiyle de zaman zaman arkadaşlarıyla ilgilendiğini ifade eden Alkacılı, yeniden iş yerinin önüne gelen kediyi elleriyle besledi.

Alkacılı'nın yemeğini bulamayınca yaşadığı şaşkınlık kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA