Bu Kedileri Beslemeden Önce 2 Kez Düşünün: Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Irklar Belli Oldu

Kediler genellikle eğitim veya komut alma konusunda isteksiz görünseler de, bu durum zeka eksikliğinden değil, bağımsız karakter yapılarına bağlıdır. Kendilerine has doğaları sayesinde oyuncu ve meraklı olan bu dostlarımızın zekaları, aslında vahşi atalarından miras kalan özellikleriyle oldukça gelişmiştir.

Bazı kedi cinsleri zekâlarıyla diğerlerinden bir adım öne çıkar. Dünyanın en zeki kedi ırkları arasında Tekir, Van kedisi, Birman, Amerikan Shorthair, Siyam, Korat ve Cornish Rex kedileri yer alır. İşte bu üstün zekalı dostlarımızın özellikleri: