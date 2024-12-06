80 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi Davası'nda Yeni Gelişme

6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması 29 Ocak 2025'e ertelendi.

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80 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi Davası'nda Yeni Gelişme

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok Berk Apartmanı'nda 80 kişi yaşamını yitirmişti. Biri tutuklu beş kişinin yargılandığı dava devam ediyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Özdemir başka suçtan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada Özdemir ve Tepebaşı, suçsuz olduklarını savunarak, önceki beyanlarını yinelediklerini belirtti.

ERTELEME KARARI

Mahkeme heyeti ara kararında sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma 29 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: AA

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