Isınmak İçin Yaktığı Mangal Sonu Oldu! 17 Yaşındaki Genç Kız Gazdan Zehirlenerek Öldü

Diyarbakır’ın Çınar İlçesinde banyoda ısınmak isteyen genç kız, acı şekilde can verdi. 17 yaşındaki Norşin Şimşek, soğuk olan banyonun ısınması için içeride mangal yaktı.

Uzun süre banyodan çıkmadığını fark eden ailesi, içeriye girdiklerinde genç kızı hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Norşin’in mangaldan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Norşin’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA