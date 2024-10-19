52 Kişinin Can Verdiği Ebrar Sitesi Duruşmasında Sanıklar Suçlamaları Reddetti: Yeni Bilirkişi Raporu Hazırlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davasının dördüncü duruşması Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, tutuklu sanıklardan Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık Nasuh A. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki ailelerin verdiği bilgiye göre; tutuklu sanık Kazancı, "Binanın yıkılmasıyla bir alakam yok. 19 aydır cezaevindeyim, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Harun Gümüşer de "Bilirkişi raporları eksik ve hatalı hazırlanmıştır. Bilirkişi raporunun sonucu mahkemeyi yanıltmıştır. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan ise yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Müşteki ve müşteki avukatları ise sanıklardan suçlu olduklarını belirtti. Cumhuriyet savcısı, mütalaada eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 24 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA