Naci Görür 6 Şubat'a İşaret Ederek Uyardı: 'Bu Zonun da Kırılması...'

Türkiye birbiri ardına meydana gelen depremlerle sarsıldı. Deprem ülkesi olduğunu hatırlatan depremler sonrası Naci Görür’den açıklama geldi.

Malatya'da meydana gelen 5.9'luk depremin ardından Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 6 Şubat 2023'te yaşanan iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, kritik deprem sonrası dikkat çeken uyarılarda bulundu.

'BU ZONUN DA KIRILMASI...'

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Görür deprem bölgesine ilişkin bilgiler verdi. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Kahramanmaraş-Bulanık’ta 4.3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonunda yaşandı. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik. Kahramanmaraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb )ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması, stres transferi yolu ile bekleniyordu."

Kaynak: Gerçek Gündem