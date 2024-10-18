Naci Görür'den Korkutan Açıklama: Oradaki İnsanların Kurtulma Şansı Hiç Yok

Malatya'da gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Son olarak Adıyaman'da da bugün saat 13.43'te 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu art arda gelen depremler, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.

Türkiye'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından Naci Görür'ün o il için söyledikleri yeniden gündem oldu. O ili işaret ederek normal şartlarda orada yaşayan insan olmaması lazım diyen Naci Görür, kurtulma şanslarının hiç olmadığını belirtmişti.