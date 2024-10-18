Naci Görür'den Korkutan Açıklama: Oradaki İnsanların Kurtulma Şansı Hiç Yok
Malatya'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, dün Sivas'ta peş peşe 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bugün ise Adıyaman 3,5 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Art arda yaşanan depremlerin ardından ünlü Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün korkutan deprem açıklaması yeniden gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Malatya'da gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, Sivas'ta 10 dakika arayla peş peşe 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Son olarak Adıyaman'da da bugün saat 13.43'te 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu art arda gelen depremler, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.
Türkiye'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından Naci Görür'ün o il için söyledikleri yeniden gündem oldu. O ili işaret ederek normal şartlarda orada yaşayan insan olmaması lazım diyen Naci Görür, kurtulma şanslarının hiç olmadığını belirtmişti.
"BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'taki depremler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, bu depremlerin Merkezi Anadolu Fay Zonu içerisinde meydana geldiğini ve bölgenin Erzincan'dan Mersin'e kadar uzandığını belirtti. "Büyük bir deprem de üretebilir" diyen Görür, Ecemiş Fayı olarak da bilinen bu fayın potansiyel tehlikesine dikkat çekti.
"FAY BÜYÜK ÖLÇÜDE KIRILDI"
Malatya'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ise, 6 Şubat 2023'teki depremlerden enerji transferi sonucu oluştuğunu belirten Görür, "Endişe edecek bir durum yok" açıklamasında bulundu. 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fayın büyük ölçüde kırıldığını hatırlatarak, mevcut sarsıntının bu enerji dinamiklerinin bir yansıması olduğunu söyledi.
ORADA İNSANLARIN KURTULMA ŞANSI YOK
Peş peşe yaşanan depremlerin ardından Görür'ün Bursa Gemlik ile ilgili açıklamaları yeniden gündem oldu. Daha önceki açıklamalarında Gemlik’te normal şartlarda yaşayan insan olmaması lazım diyen Naci Görür, "Hükümet daha önce Gemlik’i taşımaya karar vermişti ancak bu durum siyasi nedenlerden ötürü gerçekleşmedi. Gemlik, Geyve ve İznik, Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Fayı üzerinde bulunuyor ve bu bölgenin zemin yapısı oldukça riskli. Taşınma işlemi bir an önce gerçekleştirilmelidir" dedi.