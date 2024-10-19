Sakaryalılar Ona Elmas Diyor: Tescilli Hasat Başladı

Sakarya'nın ünlü beyaz kestane kabağı, Mart-Nisan aylarında özenle ekilen tohumların ardından yaklaşık 7 aylık bir süreç sonunda olgunlaşarak hasada hazır hale geliyor. Yetiştirilmesi zahmetli olan bu kabaklar, römorklara yüklenerek önce depolara, ardından da satış noktalarına sevk ediliyor.

Kabağın çeşitli formlarıyla sofralara farklı lezzetler sunulduğunu belirten uzmanlar, kabaktan yapılan tatlı, çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi ürünlerin yurt dışına da ihraç edildiğini vurguluyor. Tarlada 6-8 lira arasında alıcı bulan kabak, marketlerde 15-20 lira arasında satışa sunuluyor.

"TOPRAĞIMIZ KABAĞIMIZA LEZZET KATIYOR"

Kabak ekimi ve hasadı hakkında bilgi veren çiftçi İslam Aksoy, “Sakarya kabağının lezzeti, toprağından gelir. Ekime Mart ayında başlarız, hasat ise Eylül sonu itibarıyla başlar ve Ekim ayının sonlarına kadar sürer. Tarlalarımızı hazırlayıp hayvan gübresi ekledikten sonra tohumları toprağa bırakırız. İlk çapayı kabağın 3-4 yaprak verdiği dönemde yaparız, ardından gübreleme ve bakım işlemleriyle ürünümüzü hazırlarız. Bu yıl rekoltemiz geçen yıla oranla daha yüksek, bu da vatandaşın sofralarında bolca kabak göreceği anlamına geliyor” dedi.

"TARLADAN SOFRAYA SERÜVENİ BAŞLADI"

Kabak ihracatı hakkında da bilgi veren Aksoy, "Hasadını yaptığımız kabağı İstanbul, Ankara, Antalya ve Afyon gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Ayrıca yurt dışına da önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyoruz. Sakarya kabağı özellikle tatlı yapımında tercih ediliyor, ancak çorba ve diğer farklı lezzetlerde de kullanılıyor. Bu sene bol ürünümüz var, vatandaşlarımız daha kolay kabak temin edebilecek" ifadelerini kullandı.

"KABAK TATLISINA 'ELMAS' DİYORUZ"

Sakarya’nın ünlü kabak tatlısını "elmas" olarak nitelendiren restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, "Sakarya'da yetişen kestane kabağını en güzel şekilde hazırlayıp sofralarımıza sunuyoruz. Biz bu tatlıya 'elmas' diyoruz. Yurt içi ve yurt dışından bu eşsiz lezzeti tatmak için gelen misafirlerimiz oluyor. Kabak tatlımızı tadanlar, tekrar tekrar gelmek istiyor" dedi.

Kaynak: İHA