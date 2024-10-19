Kestiği Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kestiği Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Yaşan Nurdoğan'ın (59) üzerine, Kabayar köyünde kestiği ağaç devrildi. Nurdoğan'ın ağacın altında kaldığını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırdı.

Üzerine devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırılan Nurdoğan, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurdoğan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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