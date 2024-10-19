Erdoğan’ın Katıldığı Muhtarlar Buluşmasında ‘Sakıncalı Davetli’ Krizi: Önce Gelmeye Zorladılar Sonra Salona Almadılar

RIFAT KIRCI- GERÇEK GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarla 53’üncü buluşmasını İstanbul’da gerçekleştirdi. Şişli’de lüks bir otelde yapılan Muhtar Buluşması programında ise davetli krizi yaşandı. Buna göre bazı muhtarlar davetleri son anda iptal edilerek programın dışında bırakıldı. Buna göre 10’a yakın mahalle muhtarı salona alınmadı.

‘GELEMEYEN RAPOR ALSIN’

Davetiyesi son anda iptal edilen Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu. Bilir süreci şöyle anlattı: “Beni birisi aradı, daha önce tanışıklığım yok. Önce davetten bahsetti. Gelemeyecek olanlar için rapor alınması gerektiğini dahi söylediler. Sonra da arayıp ‘yer yok’ diyerek davetin iptal olduğunu söylediler. Kaç tane muhtar olduğunu, tutulan salonun kaç kişilik olduğunu biliyorlardır diye düşünüyorum. Bizi muhalif buldular, sakıncalı buldular herhalde.”

‘AYRIMCILIK YAPMAKTAN GERİ DURMUYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da durumu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Karabat paylaşımında “Küçükçekmece Kaymakamlığı da toplantıya katılımın zorunlu olduğunu, yoklama alınacağını, kaç muhtarın katılacağını vs. defalarca muhtarlara bildiriyor. Toplantıya saatler kala kaymakamlık, "sayı azaltma" bahanesiyle bazı muhtarları "sakıncalı" görerek toplantıya katılmalarını engelliyor. Küçükçekmece'de engellenen muhtarlarımız, en kalabalık mahallelerin muhtarları. Ayrıca İstanbul'da engellenen 5 muhtardan 4'ünün kadın olması da başka bir ayırımcılık. Aldığımız bilgiye göre sadece Küçükçekmece değil İstanbul'un pek çok ilçesinden başka muhtarlarımızın da katılımı çeşitli gerekçelerle engellenmiştir. Lafa gelince ‘milli irade’ diyenler binlerce kişinin temsilcisi muhtarlarımız arasında bile ayırımcılık yapmaktan geri durmuyor” ifadelerini kullandı.

Daveti iptal edilenler arasında Avcılar Tahtakale Mahallesi Muhtarı İnci Açık Şenel, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muhtarı Filiz Özdemir, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Muhtarı Hıdır Örs, Sultangazi Gazi Mahallesi Muhtarı Ümit Doğan, Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir ve Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Muhtarı Musa Çalıhan yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem