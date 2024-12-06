Kırklareli'de Kadın Cinayeti: Eski Eşi Bıçakladı!

Kadın cinayetinin bu seferki adresi Kırklareli oldu. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün Ü.D. bir süre önce boşandığı Songül G'yi, evinde çıkan tartışma sonucu bıçakla yaraladı.

Eski eşi 39 yaşıdaki Ü.D. tarafından bıçakla yaralanan Songül G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Songül G'nin cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan Ü.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA