Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu! Ebrar Sitesi Davasında Bilirkişi Raporu Tamamlandı

6 Şubat’ta depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 32 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

Raporda binanın yıkılma nedeninin zemin olmadığı, proje ve uygulama hatalarının etkili olduğu ifade edildi. Binanın depreme dayanıksız olmasına beton dayanımı, donatı yerleşimi ve statik projedeki gibi eksikliklerin sebep olduğu belirtildi.

‘BETON KALİTESİ PROJEYE UYGUN YAPILMAMIŞ’

Bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı: Heyetimizin görüşüne göre yıkıma zemin etkisi değil proje ve uygulamalarda yapılan hatalar neden olmuştur. Uygulamada beton-donatı dayanım yetersizliği, proje kapsamında ilgili deprem yönetmeliğinde belirtilen esasların dikkate alınmamış olması nedeniyle yeterli dayanıma sahip yapı elemanları kullanılmadığı, yapının yıkılmasında statik proje hatalarının da etkili olduğu tespit edilmiştir. Statik projede ise ilgili deprem yönetmeliğine aykırılıklar tespit edilmişti. Beton dayanımı ve donatı kalitesi açısından statik projeye uygun yapılmadığı tespit edilmiştir.

Raporda ayrıca, "zemin etüt raporunun bulunduğu" ve "analizler neticesinde zemin emniyet gerilmelerinin yetersiz olduğunun tespit edildiği" ifade edildi. Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin 5'inci duruşma 10 Ocak 2025'te görülecek.

Kaynak: AA