İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atıyor. Bakırköy'de ağaçlar devrilirken Kalamış'ta deniz taştı. İşte detaylar...

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İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 1

Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 2

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bakırköy'de apartmanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 3

Olay yerine gelen ekipler 2 aracın üzerine devrilen ağacı testere yardımı ile kesti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir otomobilde hasar oluştu.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 4

Otomobilinde hasar oluşan Sinan Bakırel, "Lodostan dolayı aracın üzerine ağaç devrilmiş. Ağaç aracın bagajına doğru devrilmiş. Cam kırık, aracımda hasarlar var, göçükler var. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin, mala gelsin diyelim" şeklinde konuştu.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 5

DENİZ TAŞTI

İstanbul’da bazı deniz hat seferlerinin de iptal olmasına neden olan şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kadıköy, Kalamış Sahili’nde şiddetli lodos nedeniyle boyları 3-4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü göle döndü. Sahilde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 6

‘İNSANLAR SAHİL KENARINI KULLANAMIYOR’

Sahilde kafe işleten Uğur Özkan Güler, “Burada işletmeciyim. Çalışıyorum. Sabahtan beri hava bu şekilde. İnsanlar gelip geçerken zorlanıyor. Bu aylarda normal dediler. İnanılmaz bir dalga var. Su birikintileri de oluşmuş. İnsanlar sahil kenarını kullanamıyorlar. Yağışla birlikte daha da kötü olur mu bilmiyorum. İşlerimizi biraz etkiledi. Bugün biraz daha sakin burası. Yetkililere haber verdik" dedi. Sahilde spor yapmaya gelen bir kişi ise "Burayı daha önce böyle görmemiştim. Spordan geliyorum. Bakmak için geldim" diye konuştu.

İstanbul'u Lodos Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Deniz Taştı, Uçaklar Havada Kaldı - Resim : 7

PAZARCILAR TEZGAH AÇAMADI

Arnavutköy’de lodos pazarcıları olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı brandalar devrildi. Kimi esnafta ürünleri kuruduğu için evlerine geri gitmek zorunda kaldı.

Pazarcı Doğan Kara, “Arnavutköy esnafıyım 7 senedir. Tezgah açamıyoruz. Mal kuruyor diye adam isyan etti” dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

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