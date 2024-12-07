DEM Parti'nin İmralı Başvurusu Ne Aşamada: Görüşme Tarihi ve İsimler Netleşti mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “DEM Parti İmralı ile yüz yüze görüşsün” çağrısının ardından parti yetkilileri terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin görüşme dilekçesi geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştı. Makul bir süre içerisinde cevap verilecek" açıklamasını yapmıştı. Öte yandan Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Sırrı Sakık'ın isimlerinin öne çıktığı iddia edilmişti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuya ilişkin haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. Doğan X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'HENÜZ NETLEŞMEDİ'

"Son günlerde İmralı Adası’na kimlerin, ne zaman gideceği ve bu isimlerin Adalet Bakanlığı tarafından nasıl belirleneceği konusunda, Sayın Öcalan ile eş genel başkanlarımızın görüşme başvurusuna ilişkin çoğu spekülatif olan haberleri yakından takip ediyoruz. Ancak, 'makul süre' ifadesine rağmen henüz netleşmiş bir görüşme tarihi ya da heyet bulunmamaktadır.

İmralı-DEM Parti teması geciktirilmeden gerçekleştirilmelidir. Bu görüşmeyi gerçekleştirecek isimlere ve önerilere dair yöntem olarak; Sayın Öcalan ile ilgili resmi muhatapların ortaklaşarak alacakları kararı önemsiyoruz. DEM Parti için önemli olan, tecridin tamamen kaldırılması ve demokratik bir çözüm süreci için Sayın Öcalan’ın mesajında vurguladığı koşulların oluşturulmasıdır."