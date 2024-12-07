Eski Sevgiliye Pusu, Çok Sayıda Cinayet... 'Oyuncak Bebek' Lakaplı Kiralık Katil Yakalandı

Eski sevgilisinin öldürülmesi ve birçok cinayete karışmakla suçlanan Karen Julieth Ojeda Rodriguez, polis tarafından tutuklandı. Genç kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Eski Sevgiliye Pusu, Çok Sayıda Cinayet... 'Oyuncak Bebek' Lakaplı Kiralık Katil Yakalandı

Kolombiya’da “La Muñeca” (Oyuncak Bebek) lakabıyla tanınan 23 yaşındaki kiralık katil Karen Julieth Ojeda Rodriguez, birçok cinayet ve eski sevgilisinin pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili tutuklandı. Uyuşturucu mafyaları için tetikçilik yaptığı öğrenilen Rodriguez’in bir suikast çetesini yönettiği bildirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Rodriguez, eski erkek arkadaşı Deyvy Jesus’un 23 Temmuz’da pusuya düşürülüp öldürülmesinin ardından tutuklandı.

Eski Sevgiliye Pusu, Çok Sayıda Cinayet... 'Oyuncak Bebek' Lakaplı Kiralık Katil Yakalandı - Resim : 1

BULUŞMAYA ÇAĞIRARAK PUSU KURDULAR

Magdalena Medio Polisi'ne göre Rodriguez, para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle Jesus’u buluşmaya çağırdı. Ancak Jesus, buluşma yerinde motosikletli saldırganlar tarafından öldürüldü.

Rodriguez ile birlikte “Gorda Sicaria” lakaplı 24 yaşındaki Paula Valentina Joya Rueda ve “Leopoldo” olarak bilinen bir suç ortağı da gözaltına alındı.

Eski Sevgiliye Pusu, Çok Sayıda Cinayet... 'Oyuncak Bebek' Lakaplı Kiralık Katil Yakalandı - Resim : 2

Operasyonda bir revolver ve 9 mm tabanca ele geçirilirken, silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

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Kaynak: Sözcü

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