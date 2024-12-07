Gaziantep'te Kardeşlerin Acı Oyunu! Henüz 6 Yaşındaydı...
Gaziantep'te üç kardeşin av tüfeğiyle oyunu acıyla sonlandı. 6 yaşındaki çocuk, ateş alan tüfekten çıkan mermilerle hayatını kaybetti.
Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.
AV TÜFEĞİYLE OYUN, ÖLÜM GETİRDİ
Kıbrıs Mahallesi'nde 16 yaşındaki A.E., 17 yaşındaki C.E. ve 6 yaşındaki E.E. evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti. Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu. Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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