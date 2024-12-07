Gaziantep'te Kardeşlerin Acı Oyunu! Henüz 6 Yaşındaydı...

Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİYLE OYUN, ÖLÜM GETİRDİ

Kıbrıs Mahallesi'nde 16 yaşındaki A.E., 17 yaşındaki C.E. ve 6 yaşındaki E.E. evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti. Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu. Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA