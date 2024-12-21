Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl'de bir araçta 42.02 gram metamfetamin ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı. Şahıs, Elazığ T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, satışa hazırlanmış 9 parça halinde toplam daralı ağırlığı 42.04 gram metamfetamin maddesi ele geçildi.
Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA