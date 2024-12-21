Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç içerisinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, satışa hazırlanmış 9 parça halinde toplam daralı ağırlığı 42.04 gram metamfetamin maddesi ele geçildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA