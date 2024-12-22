Gaziantep'te 'Kontrollü Yıkım' Kontrolden Çıktı: 6 Katlı Bina Yerle Bir Oldu

Gaziantep'te 6 Şubat merkezli depremlerde hasar gören 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında sırasında yerle bir oldu.

Gaziantep'te 'Kontrollü Yıkım' Kontrolden Çıktı: 6 Katlı Bina Yerle Bir Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziantep'te 'Kontrollü Yıkım' Kontrolden Çıktı: 6 Katlı Bina Yerle Bir Oldu - Resim : 1

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerinden etkilenen 6 katlı binanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede orta hasarlı olduğu tespit edildi. Öngörülen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayan bina için ağır hasarlıya dönmesiyle birlikte yıkım kararı verildi.Gaziantep'te 'Kontrollü Yıkım' Kontrolden Çıktı: 6 Katlı Bina Yerle Bir Oldu - Resim : 2

Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışmaya başladı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Binanın çökme anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevreyi toz bulutu sararken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesiyle görüntülendi.

Kaynak: DHA

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