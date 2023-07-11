Kanada'da hayvanat bahçesinden ziyaretçilere uyarı: "Gorillere video izletmeyin"

Kanada'daki Toronto Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerden gorillere video izletmemelerini istedi: "Biz sadece gorillerin goril olabilmelerini istiyoruz."

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Kanada'da hayvanat bahçesinden ziyaretçilere uyarı: "Gorillere video izletmeyin"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Kanada'daki Toronto Hayvanat Bahçesi, gorillerin ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak için harekete geçti.

Yetkililer perşembe yapılan açıklamada ziyaretçilerin cep telefonuyla primatlara video göstermemesini istedi. Gorillerin bulunduğu yere de video izletilmemesi için uyarı yazısı asıldı. Kendilerinin denetlenmediği içeriğin hayvanları üzebildiği ve bağımlılık yapabildiği vurgulandı.

Hayvan yetiştirme uzmanı Hollie Ross, Kanada merkezli yayın kuruluşu CTV News'e "Biz sadece gorillerin goril olabilmelerini istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

Misafirlerimiz hayvanat bahçesine geldiğinde gorilleri doğal halleriyle görmesini ve onlarla bu düzeyde bağ kurabilmesini istiyoruz.

Hayvanların izlediği görüntülerin ne içerdiğini bilmek istediklerini vurgulayan Ross, şu ifadeleri kullandı:

Biz sadece içeriği bildiğimizden emin olmak istiyoruz. Tıpkı bir çocuğun hesabını yönetmek gibi, ebeveyn denetiminin açık olduğundan ve gördükleri içeriğin kontrolünün bizde olduğundan emin olmak istiyoruz.

Hayvanat bahçesinin internet sitesinde, gorillere zaman zaman doğa belgeselleri izletildiği ve hayvanların bunu büyük ilgiyle takip ettiği yazıyor. 

Verilen bilgilerde özellikle Nassir adlı gorilin, "videolardan çok etkilendiği ve dikkat edilmezse ekran başında geçirdiği sürenin bütün hayatını dolduracağı" ifade edildi. 

Uzman Ross da "Nassir farklı videolar görmekle çok ilgiliydi. Sanırım çoğunlukla diğer hayvanların videolarını izliyordu. Ama bence asıl önemli olan kardeşiyle birlikte takılabilmesi ve bir goril olabilmesi" diye konuştu.

Hayvanat bahçesi, izletilen videolar yüzünden gorillerin davranışlarında şimdiye kadar önemli bir değişiklik görülmediğinin altını çizdi.

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