CHP PM Toplanıyor... Masada Partiden İhraçlar Var

CHP PM, bugün CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanıyor. Toplantıda 2024 sonu değerlendirmelerinin yanı sıra partiden ihraç edilmiş üyelerin bağışlama talepleri de değerlendirilecek.

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CHP PM Toplanıyor... Masada Partiden İhraçlar Var

CHP MYK ve PM toplantıları, 2024 yılının genel değerlendirmesini yapmak üzere bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak. Saat 11.15 itibarıyla başlayan MYK toplantısının ardından saat 13.30’da PM’nin açılışında CHP lideri Özel konuşma yapacak. Ardından kapalı olarak devam edecek PM’de, daha önce partiden ihraç edilmiş 28 eski üyenin af talebi de ele alınacak.

Af talebinde bulunanlar arasında eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş de bulunuyor. Ateş, katıldığı bir televizyon programında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2020 günü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edilmişti. CHP tüzüğüne göre PM af dosyalarına ilişkin kararlarını gizli oyla verecek.

Toplantıda, Tüzük Kurultayında yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan yönetmelik değişiklikleri de ele alınacak.

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Kaynak: ANKA

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