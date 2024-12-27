MSB Duyurdu! 14 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir bilgilendirme yaptı. MSB, Irak'ın kuzeyinde 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
MSB Duyurdu! 14 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız.

MSB Duyurdu! 14 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

MSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale GetirildiMSB Duyurdu! 21 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale GetirildiGüncel

MSB Duyurdu! İki PKK'lı Terörist Etkisiz Hale GetirildiMSB Duyurdu! İki PKK'lı Terörist Etkisiz Hale GetirildiGüncel

MSB 6 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini DuyurduMSB 6 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini DuyurduGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor Soğanların Filizlenmesini Önlemenin En Basit Yolu! İçlerine Sadece 1 Tane Eklemek Yetiyor
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 3 Fenomene Daha Gözaltı 'Yasa Dışı Bahis' Soruşturmasında Liste Genişliyor
Kullanılmış Poşet Çayların Faydasını Duyan Çöpe Atmaktan Vazgeçiyor Kullanılmış Poşet Çayların Faydasını Duyan Çöpe Atmaktan Vazgeçiyor
Antep Fıstığı Krizi Yayılıyor! Bir Ülke Daha Türkiye'ye İade Etti Bir Ülke Daha Türkiye'ye İade Etti