MSB Duyurdu! 14 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız.

Kaynak: ANKA