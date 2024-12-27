Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha Gözaltı

İstanbul’da sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen fenomenler Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

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Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha Gözaltı

İstanbul’da başlatılan ‘yasa dışı bahis’ operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Emniyet, sosyal medyada yüksek takipçisi bulunan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia edilen fenomenler için harekete geçti.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha Gözaltı - Resim : 1

4 FENOMENE GÖZALTI

8 şüphelinin yakalanmasına yönelik gündüz saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin isimli 4 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 fenomen emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari olarak aranan 4 şüpheliden Buse Plan, Okan Serbes ve Tuna Yurdakul'un yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Uzuyor! 4 Fenomene Daha Gözaltı - Resim : 2

ARALARINDA ESKİ SURVIVOR YARIŞMACISI DA VAR

Survivor 2023 yarışmacılarından Buse Plan, Youtube üzerinden yurt dışında gezdiği yerleri paylaştığı videolarıyla biliniyor.

Sosyal medyada TikTok üzerinden videolar paylaşan TikTok fenomeni Zeynep Buse Korkmaz, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına gelin adayı olarak katılmış, programdaki kaosları ve ilişkileriyle çok konuşulmuştu.

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Kaynak: AA

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