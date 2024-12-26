Özgür Özel'den Kazakistan'daki Uçak Kazası için Başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kazakistan'da gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan'da düşen uçakta 38 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Yüreğimizi dağladı. Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağında 38 kişinin hayatını kaybettiği haberi yüreğimizi dağladı.



Dost ve kardeş Azerbaycan halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerimi iletiyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 26, 2024

Kaynak: Haber Merkezi