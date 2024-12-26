Ankara’da Boğaziçi Eylemlerine Katılan Öğrencilere Beraat Kararı

Ankara’da 2 Şubat 2021’de Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım rektör atanmasına karşı eylem yapan 20 öğrenci hakkında karar verildi. Haklarında dava açılan öğrenciler beraat etti.

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Ankara’da Boğaziçi Eylemlerine Katılan Öğrencilere Beraat Kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasına karşı Ankara'da 2 Şubat 2021'de Kızılay Meydanı'nda yapılan eylemde 60'ın üzerinde kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 21 kişi hakkında dava açılırken 64 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, 20 öğrenci “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan beraat etti.

Sanıklar İ.A., E.E.A., N.Ç., D.G.K., S.T. hakkında "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit" suçundan verilen 6’şar ay hapis cezası 5 aya düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık S.K hakkında "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Geçtiğimiz celsede sanıklardan birinin dosyası ise ayrılmıştı.

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Kaynak: ANKA

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