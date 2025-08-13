Baraka Yangınından Acı Haber: Felçli Adam Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 03.00 sıralarında Altınova Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Kalay’a ait barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki akrabalarına ait barakalara da yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından barakada yapılan incelemede, felçli olduğu öğrenilen Şaban Kalay’ın cansız bedeni bulundu. Kalay’ın cenazesi, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangında 4 baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA