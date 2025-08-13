Baraka Yangınından Acı Haber: Felçli Adam Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kaldığı barakada çıkan yangında felçli Şaban Kalay (65) yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde başlayan yangın, alevlerin bitişikteki 3 barakaya da sıçramasıyla büyüdü ve tüm barakalar kullanılamaz hale geldi.

Baraka Yangınından Acı Haber: Felçli Adam Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 03.00 sıralarında Altınova Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Kalay’a ait barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki akrabalarına ait barakalara da yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından barakada yapılan incelemede, felçli olduğu öğrenilen Şaban Kalay’ın cansız bedeni bulundu. Kalay’ın cenazesi, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangında 4 baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Yangın Balıkesir
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Avukatı Duyurdu: Karalar’ın Tahliye Talebi İncelenmeden Reddedildi Zeydan Karalar’ın Tahliye Talebi İncelenmeden Reddedildi
Havaalanında Bulunmuş, Türkiye'nin Sevgilisi Olmuştu: Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar Bebek Goril 'Zeytin' İçin Karar
Kalpleri Kırıktan Geçilmiyor: İşte Aldatılma İhtimali En Yüksek Olan Burçlar İşte Aldatılma İhtimali En Yüksek Olan Burçlar
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak