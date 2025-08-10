Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars, Erzincan ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık batısı parçalı bulutlu

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

