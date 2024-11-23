Çocukların Üzerinde Sigara Söndürmüşlerdi: Bakanlıktan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki Skandala İlişkin Yeni Açıklama

Gaziantep'de çocukların üzerinde sigara izmariti söndürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Bakanlık'tan açıklama geldi. Açıklamada, "Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alınmıştır" denildi.

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Çocukların Üzerinde Sigara Söndürmüşlerdi: Bakanlıktan Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki Skandala İlişkin Yeni Açıklama

Gaziantep Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan iki çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde yara ve yanık izleri olduğunun ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, bir personel gözaltına alındı ve görevinden açığa alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devletin koruması altındaki yaşları 4 olan iki çocuğun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edildiği belirtilerek, 13 Kasım'da tutanak tutulduğu ve geçmişe dönük kamera kayıtlarının incelendiği kaydedildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, "Çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağın kaydedilmiştir. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında bir bakım personeli gözaltına alınarak açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Skandal: Çocukların Üzerinde Sigara İzmariti Söndürmüşler!Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Skandal: Çocukların Üzerinde Sigara İzmariti Söndürmüşler!Güncel

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