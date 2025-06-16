1 Saatte 30 Tonu Tükendi! Bedava Olduğunu Duyan Akın Etti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir kişinin ücretsiz karpuz dağıtması izdihama yol açtı. Bedava karpuz alabilmek için birbiriyle yarışanlar, 30 ton karpuz için mücadele verdi. O anlar büyük dikkat çekti.

Son Güncelleme:
1 Saatte 30 Tonu Tükendi! Bedava Olduğunu Duyan Akın Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz mevsiminin en bilinen meyvelerinden karpuz için verilen mücadele görenleri hayrete düşürdü. Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, hasat ettiği karpuzları Bitlis’in Ahlat ilçesindeki hemşehrilerine gönderdi.

1 Saatte 30 Tonu Tükendi! Bedava Olduğunu Duyan Akın Etti - Resim : 1

1 SAATTE 30 TON TÜKENDİ

Tırla gönderilen 30 ton karpuzun ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar, meydana akın etti. Marketlerde 20 liraya, bazen yarım bazen çeyrek şeklinde satılan karpuzu bedava görenler almak için büyük mücadele verdi.

1 Saatte 30 Tonu Tükendi! Bedava Olduğunu Duyan Akın Etti - Resim : 2

'BEDAVADAN İKRAM'

Bir tır dolusu 30 ton karpuz bir saat içerisinde tamamen tükendi. Bedava karpuz alan Yunus Nazlı, ‘Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun’ dedi.

1 Saatte 30 Tonu Tükendi! Bedava Olduğunu Duyan Akın Etti - Resim : 3

Kaynak: AA

Etiketler
Bitlis
Son Güncelleme:
İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek
Türkiye’nin Konuştuğu Doktor Vahşetinde Kan Donduran Yeni Detaylar! Dehşet Evinden Çıktı… Hepsine Aynı Şeyi Yapmış Türkiye’nin Konuştuğu Doktor Vahşetinde Kan Donduran Yeni Detaylar! Dehşet Evinden Çıktı
Tansiyon Düşüklüğü mü Daha Tehlikeli, Yüksekliği mi? Uzmanlar Uyarıyor Tansiyon Düşüklüğü mü Daha Tehlikeli, Yüksekliği mi? Uzmanlar Uyarıyor
Besim Dutlulu Kimdir, Hangi Partiden? Ferdi Zeyrek'in Yerine Seçilen Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Hayatı Yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kimdir, Hangi Partiden?
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor Emlak İlan Sitelerine Yeni Düzenleme! Sınırlama Geliyor