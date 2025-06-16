1 Saatte 30 Tonu Tükendi! Bedava Olduğunu Duyan Akın Etti

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Yaz mevsiminin en bilinen meyvelerinden karpuz için verilen mücadele görenleri hayrete düşürdü. Adana'da çiftçilik yapan Mesut Subaşı, hasat ettiği karpuzları Bitlis’in Ahlat ilçesindeki hemşehrilerine gönderdi.

1 SAATTE 30 TON TÜKENDİ

Tırla gönderilen 30 ton karpuzun ücretsiz dağıtıldığını duyan vatandaşlar, meydana akın etti. Marketlerde 20 liraya, bazen yarım bazen çeyrek şeklinde satılan karpuzu bedava görenler almak için büyük mücadele verdi.

'BEDAVADAN İKRAM'

Bir tır dolusu 30 ton karpuz bir saat içerisinde tamamen tükendi. Bedava karpuz alan Yunus Nazlı, ‘Ahlatlı bir çiftçimiz bir tır dolusu karpuz gönderdi. Vatandaşlarımıza burada bedavadan ikramda bulunuyor. Allah kendisinden razı olsun’ dedi.

Kaynak: AA