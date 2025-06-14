1 Milyonun Üzerinde Öğrenci Girecek: LGS'de Geri Sayım Başladı

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Türkiye genelinde milyonlarca ailenin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yarın sabah başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen merkezi sınav, bu yıl 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Öğrenciler, 973 sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, toplam 62 bin 693 salonda sınava girecek. Yurt dışında ise 13 okulda LGS heyecanı yaşanacak.

Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler, daha sonra yerel yerleştirme sistemiyle ikametlerine yakın liselere yerleştirilecek.

Sınav iki oturum halinde yapılacak. İlk oturum 09.30’da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Bu bölüm için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum saat 11.30’da başlayacak. Bu bölümde Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. Oturumlar arasında öğrenciler 45 dakikalık arada okul bahçesine çıkarak ihtiyaçlarını giderebilecek.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınava giren öğrencilerin fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri ile geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Ayrıca, sınava en az iki kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi ile girilmesi gerekiyor.

Sınav kitapçıkları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sınavdan bir gün sonra öğrencilerin sınava girdikleri okullardan alınabilecek.

YERLEŞTİRME SÜRECİ

Sınav puanları hesaplanırken her test için doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak ham puanlar belirlenecek. Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercihler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihlerinde iki aşamada yürütülecek.

Kaynak: AA