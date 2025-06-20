Okullarda 'Tatil Zili' Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Karne Alıyor

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9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ‘tatil’ zili bugün çaldı.

Milyonlarca öğrenci bu kez karnelerini almak için okullarına koştu.

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler, okullarında düzenlenen törenlerle karnelerini alırken bugünden itibaren 3 aylık yaz tatili sürecine girmiş oldu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ise eylülün ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi