Okullarda 'Tatil Zili' Heyecanı: 20 Milyon Öğrenci Karne Alıyor
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı bugün sona ererken, öğrenciler karnelerini almak için okullara koştu. Okullarda zil bu kez tatil için çaldı.
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9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ‘tatil’ zili bugün çaldı.
Milyonlarca öğrenci bu kez karnelerini almak için okullarına koştu.
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler, okullarında düzenlenen törenlerle karnelerini alırken bugünden itibaren 3 aylık yaz tatili sürecine girmiş oldu.
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ise eylülün ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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