Bakan Tekin Açıkladı! Okullarda Önlük Geri Dönüyor

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Bugün okullarda ziller ‘tatil’ için çalarken, milyonlarca öğrenci karne aldı. Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıtan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, okullarda önlük döneminin yeniden başlayacağının mesajını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak” ifadelerini kullandı.

4+4+4 SİSTEMİNDE DÜZENLEME OLACAK MI?

Bir gazetecinin "4+4+4" sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik mantığın ortadan kalkması ve az olan Türkiye'nin ortalama eğitim süresinin artması için 2011 yılında getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA