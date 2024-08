CHP'li Sümer: Temel Okul İhtiyaçları 10 Bin TL'yi Aşıyor

CHP'li Sümer, okul öncesi kırtasiye masraflarının aşırı yükselmesi ve ailelerin karşılamakta yaşadıkları ekonomik zorluklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sümer, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklar, pek çok aile için hayatı daha da zorlaştırdı. Özellikle enflasyonun hızla artması, temel ihtiyaçların bile karşılanmasını güç hale getirdi. Bu durumdan en çok etkilenenlerden biri de okula yeni başlayacak çocukları olan ailelerdir. Okul sezonu yaklaşırken, kırtasiye malzemeleri, okul çantası, defterler, kalemler, kitaplar ve diğer eğitim gereçlerinin fiyatları neredeyse her yıl katlanarak artıyor. Bu artış, asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler için büyük bir yük haline gelmiş durumda. Asgari ücretle yaşamını sürdüren bir aile için okula başlayacak bir çocuğun tüm kırtasiye masraflarını karşılamak neredeyse imkânsız hale geldi.

"SARAY İKTİDARI ÖNEMLİ ADIMLARI ATMAKTAN KAÇINIYOR"

Çocuklarının eğitimi için gerekli malzemeleri almak isteyen aileler, bir yandan diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyor. Birçok aile, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için borçlanma yoluna gitmekte veya başka zorunlu harcamalarından kısarak tasarruf etmeye çalışmaktadır. Bu ekonomik baskı altında, bazı aileler çocuklarının eğitimden geri kalmaması için çeşitli fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalırken, bazıları ise en temel kırtasiye malzemelerini bile almakta zorlanıyor. Bu durum, çocukların eğitim hayatına dezavantajlı bir başlangıç yapmasına yol açıyor. Defter, kalem, çanta, suluk, önlük gibi mecburi alınması gereken ihtiyaçlar 10 bin TL’den fazla tutuyor. Asgari ücretle geçinen bir aile bu fiyatları nasıl karşılayacak?

Öğrencilerin eğitime eşit şartlarda başlayabilmeleri için devletin daha fazla destek sağlaması gerekmektedir. Kırtasiye yardımları, burslar ve okul masraflarının karşılanması gibi önlemler, asgari ücretle geçinmeye çalışan ailelerin üzerindeki yükü hafifletebilir. Ancak Saray iktidarı bu önemli adımları atmaktan kaçınıyor. Eğitime yapılan her yatırım, aslında ülkenin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Özel okullar, servis ücretleri, atama bekleyen öğretmenler, Devlet okullarındaki eğitimin seviyesi her biri ayrı tartışma konusu olmuş durumdadır. Eğitim her sene daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor."

Kaynak: ANKA