İktidarın Memuru Olanlar ve Olamayanlar... 'Şeriat' İsteyen Müdür Görevde, Muhalif Eğitmen Kapı Dışarı

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası iktidar, ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) ile devlet memurlarına Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sopasını göstererek birçoğunun işine son verilmesine neden olmuştu. 15 Temmuz'u takip eden süreçte de muhalif olduğu gerekçesiyle memurlara yönelik pratikler değişmezken iktidara yakın kişilere aynı pratiğin uygulanmaması sık sık Türkiye gündemine gelmeye devam ediyor. Son haber ise Ankara Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nden geldi.

MİLLİ EĞİTİM'DEN 'JET' KARAR

Gerçek Gündem’in ulaştığı bilgilere göre, Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nde görevli H.P. isimli bir eğitmen, Facebook hesabından iktidarı eleştiren paylaşımlarda bulundu ve iktidarı eleştiren başka hesapların paylaşımlarını yeniden paylaştı. H.P.’nin 2 farklı hesabından yaptığı paylaşımlar, sözlü olarak Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet edildi. Şikayetleri değerlendirmeye alan İlçe Milli Eğitim, Halk Eğitim Merkezi’ne bir yazı yollayarak, H.P’nin işine son verilmesini istedi.

Dilekçede, H.P’nin, “Cumhurbaşkanına, onun tarafından atanan yönetici ve bürokratlara ve halkın bir kesimine yönelik ötekileştirici, küçük düşürücü; ilgili kitleyi tahrik etmek suretiyle halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek çatışma çıkarmayı amaç edinen paylaşımlar” yaptığı gerekçesiyle "görevini tarafsız bir şekilde sürdüremeyeceği" öne sürülerek, işine son verilmesi talep edildi.

Çankaya İlçe Milli Eğitim’in, Halk Eğitim Merkezi’ne gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüze sözlü olarak ulaşan şikayetler üzerine yapılan incelemeler sonucunda farklı sosyal medya platformlarında "H.P, Ç.B.Y" gibi adlar altında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, demokratik hakkını kullanarak seçimlerde Cumhurbaşkanına oy verenlere ve halkın bir kesimine yönelik ağır hakaret, itham ve iftiralarda bulunan; halkın bir kesiminin inançlarına ve o inanç kapsamında kutsal sayılan değerlere yönelik hakaret, küçük düşürme, alaya alma ve tahrif etme gibi söz ve davranışlarla Cumhurbaşkanına, onun tarafından atanan yönetici ve bürokratlara ve halkın bir kesimine yönelik ötekileştirici, küçük düşürücü; ilgili kitleyi tahrik etmek suretiyle halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek çatışma çıkarmayı amaç edinen paylaşımlar yaptığı veya bu içerikte yapılan paylaşımları kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmayı alışkanlık haline getirdiği (Ek-1, 2, 3, 4, 5, 6) tespit edilen ve hâlen Müdürlüğünüz bünyesinde görev yaptığı anlaşılan H.P isimli kişinin, bu şartlarda tarafsız bir şekilde kamu hizmeti ifa etmesinin uygun ve mümkün olamayacağı değerlendirilmiş, Kurumunuzla olan bütün ilişkilerinin ivedilikle sona erdirilmesi ve durumun belgeli olarak Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim."

İKTİDARI ELEŞTİRENİN İŞİNE SON, ŞERİAT İSTEYENE DOKUNAN YOK

Ankara Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nde yaşanan bu olay sonrası akıllara en yakın zamanda Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan şeriat krizi geldi. Okulun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın, okulun bir bilgilendirme toplantısında “Ben şeriatı uygulayacağım. Kapatmak istemiyorsanız ben zorla kapatacağım. Biz Müslümanların tarafındayız. İslam’ın tarafındayız. İslam’ın değerlerinin tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciye de karışırız. Başını örtmeyen öğrenciye de karışırız çünkü bu okul imam hatip okulu” sözlerini sarf ettiği ortaya çıkmıştı. Laiklik Meclisi Kaya hakkında suç duyurusunda bulunurken, Kaya laiklik karşıtı sözlerine rağmen görevine devam ediyor.

TACİZLE SUÇLANAN MÜDÜR TAYİN EDİLMİŞTİ

Geçmişte AKP’den Sivas milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A., görevde bulunduğu okulda 4 öğretmen tarafından tacizle suçlanmıştı. N.A.’nın görevinden alınması için yapılan şikayetlerin ardından hakkında müfettiş görevlendirilmiş, hakkında işlem yapılmasının gerekli olmadığına karar verilmişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, N.A. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na mobbing ve taciz iddiasıyla suç duyurusunda da bulunulmuş, savcılık 'cinsel organı düzeltme' eyleminin gerekçesi 'kaşınma ve refleks' olarak yapıldığını değerlendirerek, N.A. hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Tacizle suçlanan müdür N.A.’nın, sonrasında Sincan Kız İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem