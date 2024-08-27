Çankırı'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Çankırı'daki denetimlerde yasadışı avlanan 3 kişiye binlerce lira ceza kesildi. 3 şahıs hakkında ‘kara avcılığı kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

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Çankırı'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Çankırı’da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasadışı avlanan 3 kişiye 9 bin 873 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla 15 göl-gölet, 32 ormanlık ve piknik alanı denetlendi. Denetim çerçevesinde yasadışı avlanan 3 şahıs hakkında ‘kara avcılığı kanununa muhalefet’ suçundan toplamda 9 bin 873 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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