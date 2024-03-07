Erdoğan'ın düzenlediği mitingde şeriat sloganları atıldı

Erdoğan, muhalefeti "zübük tarzı siyasetçi" olarak tanımladı, bir kez daha seçmeni "hizmet" ile tehdit etti. Bu sırada miting alanında "şeriat istiyoruz" sloganı atıldı.

Erdoğan'ın düzenlediği mitingde şeriat sloganları atıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda "Şeriata düşmanlık dinin kendisine husumettir" diyen Erdoğan'ın mitinginde dikkat çeken bir an yaşandı.

MİTİNGTE ŞERİAT SLOGANI

Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada kalabalığın içinden "Şeriat istiyoruz" sloganı atıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Mersin zübük siyasetçilere mecbur değil. 31 Mart'ta bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Atatürk istismarcılarının devrini kapatalım" diye konuştu.

Seçmene yönelik "hizmet" şantajını sürdüren Erdoğan, "Yerel yönetimlerde görevi Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman ülkemizin dört bir yanını abad ederiz" ifadelerini kullandı.

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