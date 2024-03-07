Demokrat Parti'de üst düzey ayrılık: Görevini bıraktığını açıkladı

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, "Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diyerek görevinden ayrıldı.

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Demokrat Parti'de üst düzey ayrılık: Görevini bıraktığını açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, görevinden istifa etti.

İlay Aksoy, görevinden ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim."

Kaynak: Gerçek Gündem

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