Okullarda Forma Dönemi Başlıyor! Uygulamanın Detayları Netleşti

Bakan Tekin'in serbest kıyafet uygulamasının sona ereceğini açıklamasının ardından, uygulamanın detayları netleşti. Okul üniformalarının nasıl belirleneceği ve satış kriterlerinin ne olacağı da belli olmaya başladı.

Okullarda Forma Dönemi Başlıyor! Uygulamanın Detayları Netleşti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren serbest kıyafet uygulamasının kaldırılarak yerine forma uygulamasının başlayacağını duyurmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Tekin, konuya ilişkin açıklamasında "Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, öğrencilerin kıyafetlerinin okul-aile birliği yönetim kurulu ve yapılacak öğretmenler kurulu istişareleriyle özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılar olmadan, okul müdürlükleri tarafından belirleneceği kaydedildi.

Okullarda Forma Dönemi Başlıyor! Uygulamanın Detayları Netleşti - Resim : 1

FİYAT FARKLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Belirlenen kıyafetlerin 4 yıl boyunca değiştirilemeyeceği bildirilirken, özel kıyafet de aldırılamayacağı bildirildi. Önceki dönemlerde şehirden şehre fiyat farklılıkları can sıkarken, 500 TL’lik bir tişörtün 1000 TL’ye kadar çıkabiliyordu. Bakanlığın fiyat farklılıklarının önüne geçmek için bir dizi tedbir alacağı kaydedildi. Aynı formayı birden fazla mağazanın satabileceği öğrenildi.

Uzmanlar ise konuya ilişkin değerlendirmelerinde, tek tip kıyafet uygulamasının sosyoekonomik farkların görünürlüğünü azaltacağı için olumlu olduğu görüşünü belirtti. Velilerinde çocuklarının okula giderken ne giyeceği konusunda artık endişelenmeyecekleri kaydedildi.

Bakan Tekin Açıkladı! Okullarda Önlük Geri DönüyorBakan Tekin Açıkladı! Okullarda Önlük Geri DönüyorEğitim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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