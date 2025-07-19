Türkiye'nin En Pahalı Özel Okulları Belli Oldu: Yıllık Ücretleri Dudak Uçuklattı
Türkiye’de özel okul ücretleri dudak uçuklatıyor! Bazı okulların yıllık fiyatı 2,5 milyon TL’ye kadar çıkarken, listenin zirvesindeki okullar şaşkınlık yarattı. İşte Türkiye'nin en pahalı özel okulları...
Kaynak: Haber Merkezi
Velilerin her yıl büyük bir heyecan ve stresle yaklaştığı lise kayıt dönemi, bu yıl da özel okul ücretleriyle gündemde. Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının yıllık ücretleri adeta cep yakıyor. Bazı okulların bir yıllık eğitim bedeli neredeyse 2,5 milyon TL’yi buluyor.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI ÖZEL OKULLARI
İşte sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bazı özel okulların yıllık ücretleri:
İtalyan Lisesi-550.000 TL
Fide Okulları-737.000 TL
TED Ankara Koleji-800.000 TL
ENKA Okulları- 955.420 TL
İELEV Eğitim Kurumları- 962.609 TL
BJK Kabataş Vakfı Özel Okulları- 966.000 TL
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi- 1.045.000 TL
Saint-Michel Fransız Lisesi- 1.045.000 TL
Tarsus Amerikan Koleji- 1.081.920 TL
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi-1.116.250 TL
İzmir Amerikan Koleji- 1.139.250 TL
Özel Sezin Okulu- 1.210.000 TL
Hisar Okulları-1.315.842 TL
Üsküdar Amerikan Lisesi-1.367.100 TL
Alman Lisesi-1.395.000 TL
İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi- 1.490.000 TL
Koç Okulu-2.279.998 TL
Robert Kolej-2.360.200 TL
Özellikle İstanbul’daki köklü liselerin öne çıktığı listede, Koç Okulu ve Robert Kolej gibi kurumlar 2 milyon TL’yi aşan eğitim ücretleriyle zirvede yer alıyor.