Türkiye'nin En Pahalı Özel Okulları Belli Oldu: Yıllık Ücretleri Dudak Uçuklattı

Velilerin her yıl büyük bir heyecan ve stresle yaklaştığı lise kayıt dönemi, bu yıl da özel okul ücretleriyle gündemde. Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının yıllık ücretleri adeta cep yakıyor. Bazı okulların bir yıllık eğitim bedeli neredeyse 2,5 milyon TL’yi buluyor.